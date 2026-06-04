Il maestro e il capitano nuovi Cavalieri | Senso del dovere e altruismo

Un maestro elementare e un capitano della Guardia di Finanza sono stati insigniti del titolo di Cavalieri della Repubblica durante le celebrazioni del 2 giugno in Prefettura a Milano. L’onorificenza è stata conferita per il loro impegno e dedizione, evidenziando il senso del dovere e l’altruismo. La cerimonia ha visto la consegna delle onorificenze a rappresentanti di vari settori, tra cui l’istruzione e le forze dell’ordine.

Un maestro elementare e un capitano della Guardia di Finanza. Sono i due nuovi Cavalieri della Repubblica del Sud Milano che hanno ricevuto l’onorifecenza durante le cerimonie del 2 giugno in Prefettura a Milano. Il maestro è Francesco Piazza, 49 anni, di origini siciliane e residente a Cerro al Lambro, attualmente in forza alla primaria di Colturano, premiato "per l’impegno nei progetti scolastici relativi al territorio e all’ inclusione degli allievi diversamente abili con attività pratiche". Il capitano della Fiamme Gialle neo cavaliere è invece Antonino Lutri, melegnanese, 60 anni, attualmente in pensione ma richiamato in servizio, con... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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