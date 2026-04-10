Festa della Polizia riconoscimenti a undici operatori per coraggio e senso del dovere | ecco chi sono

Durante il 174° anniversario della fondazione della polizia di Stato, si è svolta una cerimonia in cui sono stati consegnati riconoscimenti a undici operatori. I premi sono stati assegnati a coloro che si sono distinti per il loro comportamento in servizio, evidenziando coraggio, professionalità e senso del dovere. L'evento ha coinvolto i presenti in un momento di celebrazione e riconoscimento delle attività svolte dagli agenti.

Durante la cerimonia per il 174° anniversario della fondazione della polizia di Stato sono stati consegnati i riconoscimenti agli operatori che si sono distinti per coraggio, professionalità e senso del dovere. Undici i premi assegnati tra promozioni per merito straordinario, encomi solenni e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Coraggio e senso del dovere: premiato l'agente Mattia FopAnche quest’anno Regione Lombardia ha celebrato e premiato l’impegno della Polizia locale rendendo omaggio a 36 agenti provenienti da diversi Comuni... Il capo della polizia Pisani scrive agli agenti feriti a Torino: "Siete un esempio di sacrificio e senso del dovere"Il capo della polizia Vittorio Pisani ha scritto una lettera aperta indirizzata agli agenti rimasti feriti a seguito degli scontri a Torino,fra cui... Temi più discussi: VIDEO | Polizia in festa per il 174esimo anniversario della fondazione; Festa in piazza del Plebiscito: la polizia celebra a Napoli il suo 174mo anniversario; Festa della polizia, tra i premiati anche alcuni cittadini trevigiani; Ad Asti la Festa della Polizia è al parco della Resistenza, luogo simbolico della città. Festa in piazza del Plebiscito: la polizia celebra a Napoli il suo 174mo anniversarioCerimonia alle 11 con stand aperti fino alle 19 con mezzi, reparti speciali e camper contro la violenza di genere ... napolitoday.it Polizia di Stato, oggi si celebra la festa del 174° anniversario della fondazioneStampaOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Anniversario è La pol ... salernonotizie.it Festa della Polizia di Stato per il 174esimo anno della fondazione in piazza del Plebiscito a Napoli Il piano di viabilità - facebook.com facebook Modifiche alla viabilità per la Festa della Polizia in piazza del Popolo. Possibili chiusure e limitazioni al traffico nell’area. Rallentamenti o deviazioni per il trasporto pubblico in base alle esigenze di sicurezza. x.com