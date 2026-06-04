Il Libano ringrazia Forlì per gli aiuti ai profughi con una targa il sindaco Zattini | La nostra è una città dal grande cuore

Il sindaco di Forlì ha ricevuto una rappresentante di un'associazione libanese, che ha consegnato una targa per ringraziare la città degli aiuti ai profughi. Durante l'incontro, erano presenti anche l'assessore alle politiche internazionali e altri rappresentanti comunali.

Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, accompagnato dall'Assessore alle politiche internazionali Kevin Bravi, ha accolto giovedì, Lea Akoury, presidentessa dell'associazione "Martire Tenente colonnello Sobhi Akoury". Nata originariamente con il nobile obiettivo di sostenere gli orfani dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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