Medicina e chirurgia il primo laureato a Forlì è da 110 e lode | Un traguardo collettivo Il sindaco | La nostra è una città attrattiva

Lunedì mattina si è svolta all'aula Campostrino di Forlì la cerimonia di laurea dei primi medici e chirurghi formatisi presso il Campus locale dell'Università di Bologna. Il laureato con il massimo dei voti, 110 e lode, ha conseguito il titolo in modo unanime. Durante l'evento, il sindaco ha commentato come la città abbia saputo attrarre studenti e studenti di professioni sanitarie, evidenziando un risultato condiviso a livello locale.

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