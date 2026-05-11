Medicina e chirurgia il primo laureato a Forlì è da 110 e lode | Un traguardo collettivo Il sindaco | La nostra è una città attrattiva
Lunedì mattina si è svolta all'aula Campostrino di Forlì la cerimonia di laurea dei primi medici e chirurghi formatisi presso il Campus locale dell'Università di Bologna. Il laureato con il massimo dei voti, 110 e lode, ha conseguito il titolo in modo unanime. Durante l'evento, il sindaco ha commentato come la città abbia saputo attrarre studenti e studenti di professioni sanitarie, evidenziando un risultato condiviso a livello locale.
Si è tenuta lunedì mattina all'aula Campostrino di Forlì la sessione di laurea che ha visto la proclamazione dei primi medici chirurghi formatisi presso il Campus di Forlì dell’Università di Bologna. In totale sono 27 i candidati che hanno portato a termine il percorso magistrale a ciclo unico.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
"Un sindaco tra le persone, servizi efficienti e una città attrattiva". Il programma elettorale di Marco Donati“Un programma costruito insieme alla città, grazie al contributo di aretine e aretini, alle loro competenze, esperienze e alla volontà di incidere...
Serie B, Redel Viola infiamma il PalaCalafiore: gara a senso unico da 110 e lode contro Adria BariTerza vittoria di fila, rispettando il pronostico contro l’Adria Bari, per la Redel Reggio Calabria.
Argomenti più discussi: Tirocinio pratico-valutativo per l’esame di Stato (TPVES) in Medicina Generale per gli studenti in Medicina del 6° anno – Modalità di svolgimento; Università UniCamillus: aperti i bandi per i test di ammissione a Medicina e Odontoiatria 2026/2027; Psicologia clinica e della salute, alla Cattolica il nuovo corso di laurea; Incendio in Ortopedia al Policlinico, il Rettore conferisce il sigillo di Ateneo per il coraggio dimostrato dal personale sanitario.
La giornalista e divulgatrice scientifica, laureata in medicina e chirurgia: Non aver firmato il trattato pandemico internazionale comporta un importane campanello d’allarme facebook
Concorso per 1 posto appartenente all’Area dei Funzionari, settore professionale scientifico-tecnologico (lavoro a tempo determinato), presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia School of Medicine and Surgery Candidature entro: 26 Maggio unimib.it/a x.com
Medicina su misura e percorsi integrati: verso il medico di riferimento per il coordinamento della curaImage Regenerative Clinic, struttura medica italiana d'eccellenza, esprime il concetto di longevità attraverso una pratica clinica integrata. Offre una medicina su misura dove ogni percorso di cura, c ... iodonna.it