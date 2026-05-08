Truffa ai danni di una donna a Ortona il sindaco ringrazia la polizia dopo gli arresti

Il sindaco di Ortona ha ringraziato ufficialmente la polizia di Stato per aver tratto in arresto due giovani sospettati di aver messo in atto una truffa ai danni di una donna locale. L’operazione ha portato all’esecuzione di misure restrittive, confermando l’intervento delle forze dell’ordine contro i reati di frode. Nessun dettaglio sulle modalità della truffa o sull’identità delle persone coinvolte è stato reso noto.

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Il sindaco di Ortona Angelo Di Nardo esprime il proprio plauso alla polizia di Stato dopo l’arresto di due giovani ritenuti responsabili di una truffa ai danni di una donna della città.I due uomini erano stati fermati dagli agenti della Squadra Mobile della questura di Chieti subito dopo i fatti.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Tolentino, fallisce la truffa ai danni di una anziana. Ma il sindaco mette in guardia con un videoNegli ultimi giorni sono arrivate segnalazioni di nuovi tentativi di truffe telefoniche sul territorio. Estorsione e atti persecutori ai danni di una donna: due arrestiQuesta mattina la polizia ha posto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico due soggetti accusati di estorsione, rapina... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Truffa del familiare in difficoltà ai danni di una 70enne. Denunciate tre persone e recuperata una parte della somma; LA POLIZIA DI STATO PROCEDE ALL’ARRESTO IN FLAGRANZA DI UN SOGGETTO CHE AVEVA APPENA MESSO A SEGNO UNA TRUFFA AI DANNI DI UNA SIGNORA ANZIANA NEL CENTRO DI AREZZO. - Questura di Arezzo | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Fonni, tentata truffa ai danni di una struttura ricettiva. Intervengono i carabinieri; Truffa ai danni di un anziano a Petilia, carabinieri arrestano presunti responsabili e riconsegnano refurtiva. Ortona: ennesima truffa ai danni di un’anziana, due arrestiLa Squadra Mobile di Chieti, unitamente ai colleghi del settore anticrimine- Commissariato di San Benedetto del Tronto, ha arrestato, in flagranza di reato, due uomini per truffa aggravata a danno di ... rete8.it Truffa del familiare in difficoltà ai danni di una 70enne. Denunciate tre persone e recuperata una parte della sommaPERGINE VALSUGANA. L'hanno truffata utilizzando la tecnica del familiare in difficoltà. Tre persone, residenti in diverse regioni italiane, sono state denunciate per truffa aggravata in concorso e r ... ildolomiti.it Finto carabiniere truffa un anziano per pagarsi le cartelle esattoriali x.com "Quasi mille euro rubati in pochi istanti". La nuova truffa che spopola in Italia: come difendersi, attenzione - facebook.com facebook