Un personaggio dello scoiattolo, protagonista di un albo illustrato, pensa che il sole venga rubato a causa della riduzione delle ore di luce. La storia si basa sulla convinzione dell’animale, che teme un furto del sole, e si sviluppa attraverso le sue percezioni e supposizioni. La narrazione si concentra sulla sua preoccupazione per il calare delle giornate, senza approfondimenti su eventi o spiegazioni scientifiche.

Il ladro di sole. Ispirato all’albo “Il ladro di sole” di Alice Hemming. Uno scoiattolo, preoccupato per il progressivo accorciarsi delle giornate, crede che qualcuno stia rubando il sole. Inizia così una divertente e poetica avventura tra gli animali del bosco per scoprire il mistero.cTargetPer. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Ladro Del Sole

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