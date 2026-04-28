Furto e inseguimento | un anno di carcere per il ladro del pick-up

Il 16 aprile un cittadino egiziano ha rubato un pick-up a Piedimonte San Germano. Dopo l’arresto, il processo si è concluso con una condanna a un anno di carcere da parte del Tribunale di Cassino. La vicenda ha visto anche un inseguimento tra le forze dell’ordine e il veicolo rubato, che si è concluso con l’arresto del responsabile.

?? Cosa sapere Un cittadino egiziano ruba un pick-up a Piedimonte San Germano il 16 aprile. Il Tribunale di Cassino condanna il soggetto a un anno di reclusione. Un cittadino egiziano senza fissa dimora è stato condannato a un anno di carcere dopo aver rubato un pick-up Ford Ranger in una ditta di trasporti di Piedimonte San Germano, scatenando un inseguimento lungo la via Latina lo scorso 16 aprile. La dinamica del furto si è consumata nella mattinata di quella giornata, quando il malvivente, gi .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Furto e inseguimento: un anno di carcere per il ladro del pick-up The Wrong Letter | Classic Mystery Audiobook by Walter S. Masterman Notizie correlate Il furto, poi l'inseguimento nella notte: ladro arrestato, caccia ai compliciIl furto, poi l'inseguimento nella notte, una folle corsa dalle Marche all'Umbria terminata con un incidente a Eggi, vicino Spoleto. Leggi anche: Il furto fallito, l'inseguimento e la caduta fatale: così è morto il ladro Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ostia, prima tenta il furto in una palazzina e poi dà vita un inseguimento da film; Strade sbarrate e chiodi sull'asfalto: assalto da film nel magazzino a San Donato; Polizia all’inseguimento di ladri d’auto, anche con un drone; Il furto, la fuga e l’inseguimento. Due 24enni arrestati dai carabinieri. Catania, furto aggravato e resistenza: i Carabinieri arrestano 53enne dopo inseguimentoInseguimento da film tra le strade di San Cristoforo: cinquantatreenne arrestato dai Carabinieri dopo una folle fuga a bordo di un SUV rubato. L’uomo, nel tentativo di seminare i militari del Nucleo R ... cataniaoggi.it Catania, fuga su SUV rubato a San Cristoforo: arrestato 53enne dopo inseguimentoCATANIA – Inseguimento ad alta tensione nel quartiere San Cristoforo, dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 53enne catanese per ... newsicilia.it IL FURTO | Protagonista una coppia di Cremona in visita in città alla figlia studentessa. L’uomo faceva sparire il telefono chiedendo l’elemosina, è stato consegnato alla polizia. - facebook.com facebook Cagliari, tentato furto su un’auto in sosta: 57enne nei guai x.com