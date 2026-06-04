Il sindaco di San Giorgio ha annunciato una proposta di tassare chi possiede un animale domestico, come un cane o un gatto, ma non un figlio. La proposta prevede una tassa annuale per i proprietari di animali, mentre le coppie senza figli non sarebbero soggette a questa imposizione. La misura ha suscitato reazioni e dibattiti tra cittadini e associazioni di settore.

Le coppie non fanno figli e preferiscono optare per un cane o un gatto? Il sindaco di San Giorgio su Legnano (Milano), Claudio Ruggeri pensa di aver trovato la soluzione giusta per ottenere un contributo in favore della comunità da parte di padroni di cani e gatti: l'ipotesi provocatoria proposta dal primo cittadino prevede il versamento di una piccola tassa di possesso su ciascun animale domestico. "Vediamo sempre più spesso giovani coppie che preferiscono allevare un animale di compagnia", scrive Ruggeri nell'editoriale del bollettino comunale, “forse perché meno impegnativo o, forse, per timore del futuro”. "Ognuno è libero chiaramente di fare ciò che desidera, ci mancherebbe", prosegue il sindaco, "però dubito che il labrador di casa vi possa, un giorno, pagare la pensione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Il Labrador non ti paga la pensione". Il sindaco vuol tassare chi ha un animale domestico e non un figlio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Il labrador non vi pagherà la pensione": lo strano caso del sindaco che propone una donazione a chi ha animali (e non figli)Il sindaco di un comune lombardo ha suggerito di destinare donazioni a chi possiede animali domestici, in alternativa a eventuali supporti economici...

Tassa di 20 euro su chi ha animali per darli a chi fa figli, la proposta di un sindaco: «I Labrador non vi pagheranno la pensione, i bambini degli altri sì»Un sindaco ha proposto una tassa di 20 euro per chi possiede animali domestici, con l’obiettivo di finanziare famiglie con figli.