Tassa di 20 euro su chi ha animali per darli a chi fa figli la proposta di un sindaco | I Labrador non vi pagheranno la pensione i bambini degli altri sì

Un sindaco ha proposto una tassa di 20 euro per chi possiede animali domestici, con l’obiettivo di finanziare famiglie con figli. La misura prevede una donazione volontaria proporzionale al numero di animali in ogni casa. La proposta ironizza sulla differenza tra spese per animali e per bambini, affermando che i Labrador non pagheranno la pensione, mentre i figli degli altri sì. La tassa si applica solo in modo volontario.

Una donazione volontaria in base al numero di animali domestici presenti nelle famiglie del paese, destinata a sostenere quelle che invece hanno figli. È la proposta avanzata dal sindaco di San Giorgio su Legnano (Milano), Claudio Ruggeri, che ha scelto di lanciare l’idea attraverso un editoriale pubblicato sull’ultimo numero del periodico comunale. Le motivazioni del sindaco. «Vediamo sempre più spesso giovani coppie che preferiscono allevare un animale di compagnia, forse perché meno impegnativo o, forse, per timore del futuro. Ognuno è libero chiaramente di fare ciò che desidera, ci mancherebbe», ha dichiarato il sindaco. «Però dubito che il Labrador di casa vi possa, un giorno, pagare la pensione. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Bonté d'Alice - Téléfilm Français Complet - Comédie - Samuel LABARTHE, Chloé LAMBERT - FP

Notizie e thread social correlati

Il caso del Sindaco di San Giorgio sul Legnano: chiede a chi ha animali e non figli di donare 20 euro all’anno alle famiglie con proleIl sindaco di San Giorgio su Legnano ha proposto un contributo volontario di 20 euro all’anno per ogni animale domestico posseduto, come cane o gatto.

Chi è Roberto Parodi (il fratello di Cristina e Benedetta) e cosa fa nella vita: chi sono la moglie e i figliRoberto Parodi, fratello di Cristina e Benedetta Parodi, si è laureato in ingegneria meccanica presso il Politecnico di Torino.

Temi più discussi: Bollo auto storiche 2026: le esenzioni regione per regione; Aerei, abolire o no la tassa di imbarco per Ryanair? I pro e i contro, i numeri per capire; Tabacco. Con la tassa chi inquina paga si potrebbero generare fino a 4,9 mld di sterline e prevenire 10mila ricoveri ospedalieri; Il governo incentiva i fondi pensione, ma intanto li tassa di più.

#Conte sta costruendo il nuovo programma di governo che il PD deve sottoscrivere con #NOVA -Fuori da NATO e Ue -Tassa sui robot -Ritorno all’acquisto di gas russo. -Allearsi con i Paesi BRICS -Reddito universale da 500 euro al mese per tutti, indipendent x.com

In arrivo una tassa di 2 euro sui pacchi spediti, la novità in manovraA differenza di quanto era stato annunciato in precedenza, se introdotta, la tassa colpirà tutte le tipologie di piccoli pacchi e non solo quelli provenienti dai paesi extra europei. Infatti, ... gazzetta.it

Tassa di 2 euro sui pacchi fino a 150 euro, Tobin tax raddoppiata e cedolare al 21% per gli affitti brevi solo sulla prima casa: le novità della manovraDopo 49 giorni dalla presentazione in Senato il governo scioglie i nodi della Legge di Bilancio 2026. Oggi arriverà il pacchetto degli emendamenti decisivi dell’esecutivo e dei relatori, in gran parte ... corriere.it