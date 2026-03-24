Il legame con le realtà produttive e istituzionali

Il concorso giornalistico Cronisti in Classe, ideato da La Nazione, riprende il via, dopo una piccola pausa, con un network di sostenitori ancora più solido, confermando il suo ruolo di legame essenziale tra le scuole e le realtà produttive o istituzionali locali. Insieme ai piccoli redattori si schierano partner di rilievo che incarnano l’anima della Versilia: i comuni di Pietrasanta e Camaiore, oltre alla Fondazione Festival Puccini. La principale novità di questa edizione è il coinvolgimento del progetto Coesione dell’UE. L’iniziativa punta su una comunicazione dinamica e laboratori di gruppo. Gli alunni capiranno che l’Europa non è un’entità lontana legata solo a Bruxelles, ma vive nei nuovi laboratori dei loro istituti, nelle tutele ambientali e nelle tecnologie d’avanguardia che utilizzano quotidianamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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