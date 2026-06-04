Il grande cuore degli studenti Defibrillatori senza segreti Superato l’esame salvavita

Circa cento studenti di un istituto alberghiero hanno completato un corso di formazione sull’uso del defibrillatore. Dopo aver superato l’esame, sono ora in grado di intervenire in situazioni d’emergenza, come un malore improvviso. Il percorso formativo ha fornito loro le competenze pratiche necessarie per utilizzare correttamente il defibrillatore e rispondere prontamente in caso di emergenza.

Piccoli capitani coraggiosi crescono. Un centinaio di studenti dell’Istituto alberghiero Santa Marta hanno imparato la lezione e ora sono pronti ad intervenire se qualcuno dovesse sentirsi male. Saprebbero prestare soccorso facendo le manovre di base per la rianimazione cardiopolmonare e sapendo applicare il defibrillatore. In verità non sono tanto piccoli perché già dai sedici anni è possibile usare il Dae, il defibrillatore semiautomatico esterno come quello che è presente a scuola, ma certamente non mancherà loro il coraggio di intervenire ora che hanno acquisito la tecnica base per soccorrere chi per un arresto cardiaco potrebbe rischiare la vita o restare invalido. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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