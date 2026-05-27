Al teatro della Regina di Cattolica si è concluso il progetto Teatro in classe, con la premiazione degli studenti. L’iniziativa, promossa dal Resto del Carlino di Rimini, dal Centro Diego Fabbri di Forlì, dalla Cia-Conad e dalla direzione del teatro, ha visto gli studenti superare l’esame finale. La cerimonia ha celebrato il completamento del percorso formativo.

Al teatro della Regina di Cattolica si è chiuso il progetto Teatro in classe, nato dalla sinergia tra il Resto del Carlino di Rimini, il Centro Diego Fabbri di Forlì, Cia-Conad e la direzione del teatro. Un progetto che da novembre ad aprile ha trasformato gli studenti in critici teatrali, seguendo sei spettacoli del cartellone della Regina e del salone Snaporaz di Cattolica. "C’è tanta voglia di teatro da parte dei ragazzi – dichiara Paolo De Lorenzi, direttore del Centro Fabbri – e i docenti sono stati straordinari nel guidarli come spettatori speciali. Il teatro è per tutti e di tutti. Gli organizzatori del teatro della Regina sono sempre molto attenti a questi aspetti, qui si sperimenta la vera inclusione e condivisione culturale, con anche spettacoli audiodescrittivi per non vedenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Teatro in classe: la premiazione. Esame superato per gli studenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Untold Struggles Behind the Worlds Most Famous Success Stories

Notizie e thread social correlati

Cinemarte, al teatro Cicero di Cefalù la premiazione dei cortometraggi degli studentiDomenica 24 maggio alle 18:30 si svolgerà al teatro comunale Salvatore Cicero di Cefalù la cerimonia di premiazione dedicata ai cortometraggi...

Sipario su Teatro in classe: "Una lente e uno specchio per i nostri studenti"Si è concluso al Teatro Bonci il progetto Teatro in Classe, un'iniziativa portata avanti da tredici anni da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro...

Temi più discussi: Sipario su Teatro in classe: Una lente e uno specchio per i nostri studenti; Città Fiera e Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine per la scuola; Teatro in classe, vince il Liceo scientifico Righi -; Dall’Inferno di Dante alla maschera di Pirandello fino alla cosmesi naturale: il successo dei laboratori di Fuori classe per bambini, ragazzi e famiglie.

Nell’ambito di Fuori classe il parco si trasforma in un’aula a cielo aperto tra narrazioni interculturali, attività ambientali e laboratori musicali per bambini e genitori #Riccione #Attualita #Scuola x.com

Teatro in classe, vince il Liceo scientifico RighiSi è chiusa nella mattina di oggi venerdì 22 maggio, nell’ambito di CreAzioni – Festival di teatro e scuola Elisabetta Turroni – la tredicesima edizione del concorso Teatro in classe promosso da Emi ... corrierecesenate.it

Teatro in classe 2026. La 5ªF del liceo 'Righi' conquista il titoloConclusa al Bonci la tredicesima edizione del concorso per le scuole superiori. Al secondo posto la 5ªH dell’agrario e al terzo la 4ªBc del liceo classico . . msn.com