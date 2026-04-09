Gli studenti e gli insegnanti hanno lasciato un omaggio di fiori e ricordi davanti alla scuola in memoria di Mathias, scomparso recentemente. Un banco vuoto si trova ora nell’aula, simbolo del vuoto lasciato dalla sua assenza. La scena si è svolta in silenzio, con parole di addio e pensieri rivolti a lui. La comunità scolastica si è riunita per ricordare il giovane con un gesto semplice ma carico di significato.

"Mathias, come faremo adesso che nella tua classe ci sarà un banco vuoto? Nessuno siederà in quel posto: riempiremo quel banco di fiori, di ricordi e di pensieri per te, in attesa che tu li prenda e li porti via con te". Una famiglia, una scuola, una comunità in lutto. La scuola media ‘Viale della Resistenza’ si è stretta ieri mattina in un abbraccio commosso e silenzioso per ricordare il compagno di classe che non c’è più. Il vuoto che lascia Mathias Tonti, il ragazzino di 12 anni vittima di un incidente sugli sci, è incolmabile. Dodici anni compiuti da poco. "Dodici anni sono davvero pochi – ha detto il dirigente della scuola, Donato Tinelli – sono un soffio per molti, ma sono abbastanza radicati nel cuore di chi ti incontra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un cuore di fiori per Mathias. L’omaggio silenzioso e commosso degli studenti e degli insegnanti

La Sapienza hackerata: i dati degli studenti e degli insegnanti sono davvero al sicuro?L’Università La Sapienza di Roma è finita al centro di un grave attacco informatico che ha messo fuori uso i suoi sistemi digitali nel momento più...

Dopo la tragedia in montagna è il giorno del dolore per Mathias, a scuola un cuore pieno di fiori bianchiE' doloroso il day after la notizia terribile che ha scosso Cesena: Mathias Tonti, un ragazzino di soli 12 anni, studente della classe 1D della...

Temi più discussi: Un cuore di fiori per Mathias. L’omaggio silenzioso e commosso degli studenti e degli insegnanti; Dopo la tragedia in montagna è il giorno del dolore per Mathias, a scuola un cuore pieno di fiori bianchi; Un minuto di silenzio nella scuola di Mathias -; Mattia Rizzetti travolto e ucciso sulle strisce, il dolore del papà: Era a terra, volevo solo stringerlo. Era il mio unico figlio.

Un minuto di silenzio nella scuola di MathiasAlle Medie di Viale della Resistenza oggi il ritorno in aula senza il ragazzo morto ieri mattina, dopo una caduta sugli sci, in Trentino ... corrierecesenate.it

Mathias morto a 12 anni dopo un incidente sugli sci, il papà: «Grazie alla donazione dei suoi organi continuerà a vivere»Si è spento dopo quattro giorni di agonia Mathias Tonti, il dodicenne di Cesena rimasto vittima di un drammatico incidente sulla neve in Trentino. Il ragazzino era ricoverato in ... ilmattino.it

JD Vance in Ungheria per mostrare il sostegno di Trump al premier nazionalista. Al Mathias Corvinus Collegium ha concluso la sua visita ufficiale, l'università laboratorio sovranista dove i Maga americani sono venuti a studiare il 'modello Orban'. Servizio di R - facebook.com facebook

Mathias Tonti, 12 anni, morto all'ospedale di Trento, dopo la caduta sugli sci. Il papà: «Donati gli organi, così continuerà a vivere» x.com