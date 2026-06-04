il golf alisei taglia il traguardo dei 25 anni

Notizia in breve

Il golf Alisei ha celebrato i suoi 25 anni di attività. La manifestazione ha coinvolto numerosi appassionati e ha sottolineato l’importanza dei valori sani dello sport. La festa ha visto la partecipazione di giocatori di diverse età, che si sono confrontati su un percorso curato e ben mantenuto. La struttura ha mantenuto il suo impegno nel promuovere il golf come disciplina di aggregazione e rispetto delle regole. L’evento si è concluso con premi e riconoscimenti per i partecipanti.