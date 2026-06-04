Il golf Alisei taglia il traguardo dei 25 anni
Il golf Alisei ha celebrato i suoi 25 anni di attività. La manifestazione ha coinvolto numerosi appassionati e ha sottolineato l’importanza dei valori sani dello sport. La festa ha visto la partecipazione di giocatori di diverse età, che si sono confrontati su un percorso curato e ben mantenuto. La struttura ha mantenuto il suo impegno nel promuovere il golf come disciplina di aggregazione e rispetto delle regole. L’evento si è concluso con premi e riconoscimenti per i partecipanti.
Un quarto di secolo all’insegna dei sani valori dello sport. È il prestigioso traguardo dell’Alisei golf & Country club, con il presidente Andrea Andreozzi che ha ricevuto dall’amministrazione comunale un attestato per i 25 anni di attività del club durante la festa della Repubblica promossa martedì in piazza Duomo (nella foto Andreozzi con il sindaco Alberto Giovannetti e il vicesindaco Francesca Bresciani). L’importante riconoscimento è legato infatti all’impegno profuso dall’Alisei nella promozione dei valori sportivi sanciti dalla Costituzione, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per la comunità. Sindaco e vicesindaco... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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