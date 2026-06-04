Dal 9 all’11 giugno a Madrid si svolgerà il Global Mobility Call 2026, un evento internazionale dedicato al settore della mobilità. Alla manifestazione parteciperanno circa 8.000 professionisti e 190 esperti provenienti da diversi paesi. Il forum si concentrerà sulle tematiche legate al futuro dei trasporti e delle soluzioni di mobilità. L’evento si terrà in Spagna e si svolgerà presso una sede ancora da definire.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MADRID, Spagna, 4 giugno 2026 PRNewswire — Dal 9 all’11 giugno Madrid ospiterà il Global Mobility Call (GMC), un forum internazionale sul futuro dei trasporti che riunirà personalità di spicco del settore della mobilità. Organizzato da IFEMA MADRID, l’evento fungerà da piattaforma di dibattito sulle tendenze del settore, sull’innovazione tecnologica e sulla normative, promuovendo al contempo progetti, collaborazioni e alleanze strategiche in tutto il settore. L’edizione di quest’anno sarà articolata attorno a dieci percorsi tematici pensati per fare chiarezza su un panorama della mobilità in rapida evoluzione e sempre più complesso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il Global Mobility Call 2026 riunirà 8.000 professionisti e 190 esperti per discutere del futuro della mobilità

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Il Global Mobility Call 2026 riunirà 8.000 professionisti e 190 esperti per discutere del futuro della mobilitàMADRID, Spagna, 4 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Dal 9 all'11 giugno Madrid ospiterà il Global Mobility Call (GMC), un forum internazionale sul futuro dei trasporti che riunirà personalità di spicco del ... adnkronos.com