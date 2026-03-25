Mobilità barometro 2026 di Arval Mobility Observatory | oggi è asset strategico

La mobilità ha subito una trasformazione radicale negli ultimi anni, passando da un aspetto operativo a un elemento strategico per le imprese. Secondo il barometro 2026 di Arval Mobility Observatory, questa evoluzione ha portato a cambiamenti nei modelli decisionali e a un coinvolgimento più ampio di diverse funzioni aziendali. L’importanza della mobilità si riflette anche nelle scelte e nelle politiche delle aziende.

Milano, 25 mar.(Adnkronos) - La mobilità si è trasformata completamente negli ultimi anni, fino a diventare oggi un asset strategico per le imprese, al punto tale che su questo tema si registra un'evoluzione nei modelli decisionali e un coinvolgimento significativo di diverse funzioni aziendali. Questo quanto emerge dal Barometro delle Flotte Aziendali e della Mobilità, l'indagine annuale che analizza e anticipa i trend della mobilità professionale in Italia e in altri 32 Paesi europei ed extraeuropei, condotta da Arval Mobility Observatory, l'osservatorio sulla mobilità di Arval, in collaborazione con Ipsos*. Un primo... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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