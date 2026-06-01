Il consiglio comunale di Catania si riunirà per discutere della privatizzazione dell' aeroporto

Il consiglio comunale di Catania si riunirà il 4, 5 e 9 giugno in sala consiliare per discutere della privatizzazione dell’aeroporto. La convocazione è stata annunciata dal presidente del consiglio comunale.

Il presidente del consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, ha convocato l’assemblea cittadina in sala consiliare per giovedì 4, venerdì 5 e martedì 9 giugno. Giovedì alle 16.15 è prevista la seduta question time con all’ordine del giorno nove interrogazioni a firma di diversi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Consiglio comunale del 18 dicembre 2025 1° Convocazione

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