Il Giro d' Italia Women come quello degli uomini lo scorso anno si decide sul Colle delle Finestre | sabato la tappa regina da Rivoli a Sestriere

Notizia in breve

Il Giro d'Italia Women si concluderà sabato 6 giugno 2026 con una tappa da Rivoli a Sestriere, che si svolgerà sul Colle delle Finestre. La tappa è considerata quella regina della corsa e determina la classifica finale. La gara si svolge sulla stessa strada che lo scorso anno ha ospitato la conclusione del Giro maschile. La tappa rappresenta il momento decisivo per la vittoria complessiva.