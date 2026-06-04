Il Giro d' Italia Women come quello degli uomini lo scorso anno si decide sul Colle delle Finestre | sabato la tappa regina da Rivoli a Sestriere
Il Giro d'Italia Women si concluderà sabato 6 giugno 2026 con una tappa da Rivoli a Sestriere, che si svolgerà sul Colle delle Finestre. La tappa è considerata quella regina della corsa e determina la classifica finale. La gara si svolge sulla stessa strada che lo scorso anno ha ospitato la conclusione del Giro maschile. La tappa rappresenta il momento decisivo per la vittoria complessiva.
Sguardo rivolto a sabato prossimo, 6 giugno 2026, quando sulle strade della provincia di Torino si accenderà la sfida decisiva per il Giro d'Italia Women. La frazione regina, lunga complessivamente 105 chilometri con partenza da Rivoli e arrivo a Sestriere, metterà a dura prova le atlete e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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