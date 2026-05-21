LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la Movistar fa danni sul Colle Giovo si staccano Andresen e Groenewegen
Durante la tappa odierna del Giro d’Italia 2026, la squadra Movistar ha attaccato sul Colle Giovo, portando a uno stacco di Andresen e Groenewegen. Poco dopo, Javier Romo ha annunciato il ritiro dalla corsa, lasciando la squadra senza il suo contributo in questa fase. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i corridori continuano a confrontarsi sulle salite e le discese di questa tappa. La corsa prosegue con diversi atleti ancora in lotta per la vittoria.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.51 C’è il ritiro di Javier Romo, la Movistar sta dunque facendo l’azione senza il prezioso aiuto dello spagnolo. 15.50 Milan e Magnier potrebbero riuscire a rientrare in gruppo, ma la prossima ascesa potrebbe essere decisiva per le loro possibilità di vittoria. 15.49 Mancano meno di 5 km al Bric Berton. 15.47 Van der Lee ha preso il primo posto del GPM prima di essere ripreso, fuga neutralizzata dal plotone. 15.46 Hanno perso le ruote anche Milan e Magnier, ma potrebbero rientrare essendo finita la salita. 15.44 Si stacca anche Ackermann, insieme a lui c’è il compagno di squadra di Milan Teutenberg. 🔗 Leggi su Oasport.it
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