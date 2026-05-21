LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la Movistar fa danni sul Colle Giovo si staccano Andresen e Groenewegen

Durante la tappa odierna del Giro d’Italia 2026, la squadra Movistar ha attaccato sul Colle Giovo, portando a uno stacco di Andresen e Groenewegen. Poco dopo, Javier Romo ha annunciato il ritiro dalla corsa, lasciando la squadra senza il suo contributo in questa fase. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i corridori continuano a confrontarsi sulle salite e le discese di questa tappa. La corsa prosegue con diversi atleti ancora in lotta per la vittoria.

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