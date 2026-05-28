Giro d’Italia femminile 2026 | il percorso e le 9 tappe ai raggi X C’è il Colle delle Finestre!

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Giro d’Italia femminile 2026 si svolgerà con un percorso di nove tappe, tra cui spicca il Colle delle Finestre. Le tappe attraverseranno diverse zone, con arrivi e partenze pianificate in varie località. La corsa è in fase di definizione, con dettagli sui percorsi e gli orari ancora in fase di conferma. La gara si inserisce nel calendario internazionale di ciclismo femminile e si svolgerà nel territorio italiano.

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Il grande ciclismo non conosce soste. Il Giro d’Italia maschile deve ancora affrontare le ultime tappe e la passerella finale di Roma, ma scalda già i motori il Giro d’Italia donne. La Corsa Rosa al femminile prende il via sabato 30 maggio e si conclude domenica 7 giugno. La gara, giunta all’edizione numero 37, prende il via da Cesenatico e si conclude a Saluzzo dopo aver percorso 1177,7 chilometri, suddivisi in nove tappe (la media per frazione è di 130,9 chilometri). Le atlete dovranno cimentarsi con un dislivello complessivo di 12100 metri. IL  PERCORSO E LE TAPPE DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2026. Sabato 30 maggio, prima tappa: Cesenatico – Ravenna (139 km) Si parte con una frazione totalmente piatta che non presenta difficoltà altimetriche. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Giro d'Italia femminile 2026. L'analisi del percorso; (Chilometro zero p.52)

Video Giro d'Italia femminile 2026. L'analisi del percorso; (Chilometro zero p.52)

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