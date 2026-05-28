Il Giro d’Italia femminile 2026 si svolgerà con un percorso di nove tappe, tra cui spicca il Colle delle Finestre. Le tappe attraverseranno diverse zone, con arrivi e partenze pianificate in varie località. La corsa è in fase di definizione, con dettagli sui percorsi e gli orari ancora in fase di conferma. La gara si inserisce nel calendario internazionale di ciclismo femminile e si svolgerà nel territorio italiano.

Il grande ciclismo non conosce soste. Il Giro d’Italia maschile deve ancora affrontare le ultime tappe e la passerella finale di Roma, ma scalda già i motori il Giro d’Italia donne. La Corsa Rosa al femminile prende il via sabato 30 maggio e si conclude domenica 7 giugno. La gara, giunta all’edizione numero 37, prende il via da Cesenatico e si conclude a Saluzzo dopo aver percorso 1177,7 chilometri, suddivisi in nove tappe (la media per frazione è di 130,9 chilometri). Le atlete dovranno cimentarsi con un dislivello complessivo di 12100 metri. IL PERCORSO E LE TAPPE DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2026. Sabato 30 maggio, prima tappa: Cesenatico – Ravenna (139 km) Si parte con una frazione totalmente piatta che non presenta difficoltà altimetriche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia femminile 2026: il percorso e le 9 tappe ai raggi X. C’è il Colle delle Finestre!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia femminile 2026. L'analisi del percorso; (Chilometro zero p.52)

Notizie e thread social correlati

Giro d’Italia 2026: il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tutte le salite e i momenti chiaveIl Giro d’Italia 2026 prenderà il via dalla Bulgaria, con la prima tappa che si svolgerà tra Neseb?r e Burgas, coprendo una distanza di 147...

Giro di Romandia 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. La corsa si decide a Charmey?Il Giro di Romandia 2026 si avvicina, portando con sé un percorso che si svela dettagliatamente e le tappe principali ai raggi X.

Temi più discussi: Caorle, Il 31 maggio arriva il Giro d’Italia Women; Giro d’Italia Women 2026, la startlist provvisoria; Sabato 30 maggio parte da Cesenatico la 37ª edizione del Giro d'Italia femminile; Il Giro d’Italia Women 2026 arriva a Brescello, presentata la sesta tappa.

(Non è) #CalcioFemminile / I principali trend del #calcio giocato dalle #donne in #Italia sono in crescita, ma la strada da fare resta ancora lunga. Cosa dicono i #numeri e quali sono i modelli da cui provare a trarre ispirazione in #Europa: l'analisi x.com

Giro d’Italia Women, cresce l’attesa per la corsa rosa al femminileLa Città di Rivoli si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti sportivi più importanti dell’anno ospitando, il 6 giugno 2026, la partenza dell’8ª tappa Rivoli-Sestriere (101 km) del Giro d’Italia ... torinoggi.it

Giro d'Italia Women il 2 giugno tra feste in piazza, luna park e Notte rosa: centro blindatoBELLUNO - Data da cerchiare in rosso sul calendario: martedì 2 giugno. A Belluno c'è di tutto e di più. La cronoscalata del Giro d'Italia femminile, le ... ilgazzettino.it