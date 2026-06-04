Stasera, subito dopo La Ruota della Fortuna, va in onda su Canale 5 la nuova serie francese intitolata Montmartre. La fiction, ambientata nella Parigi della Belle Époque, si concentra sul mondo del cabaret e sulla vita nel quartiere di Montmartre. La produzione è una delle novità dell’estate del canale, che ha scelto di portare in televisione una storia ambientata nella capitale francese.

L’estate di Canale 5 si accende con una nuova serie d’importazione, stavolta proveniente dalla Francia: si intitola Montmartre e prende il via stasera, giovedì 4 giugno 2026, subito dopo La Ruota della Fortuna, per portare il pubblico nel mondo del cabaret e nella Parigi della Belle Époque. Composto da otto episodi e prodotto da Authentic Prod (parte di Banijay France) insieme a TF1 e Beside Productions, questo costume drama è incentrato su temi quali la precarietà, le differenze di classe, l’emancipazione e l’inclusione. Diretto da Louis Choquette, vede nel cast Alice Dufour (ex ballerina del Crazy Horse e del Cirque du Soleil), Victor Meutelet, Claire Romain e Thibault de Montalembert. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il giovedì sera di Canale 5 si sposta a Montmartre

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