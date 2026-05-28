Forbidden Fruit si ferma in prime time arriva Montmartre su Canale 5
Forbidden Fruit non andrà in onda questa sera in prima serata. Al suo posto, su Canale 5, arriverà Montmartre, un nuovo programma che sostituirà temporaneamente la fiction. La trasmissione si ferma, mentre la rete programma un cambio di palinsesto. Nessuna data ancora annunciata per il ritorno di Forbidden Fruit, che sarà sostituito da Montmartre nel prime time.
Per il prime time di Forbidden Fruit è tempo di andare in vacanza. Con l’appuntamento previsto stasera, la dizi turca con protagoniste Ender Çelebi (?evval Sam) e Yildiz Yilmaz (Eda Ece) saluta la prima serata del giovedì sera di Canale 5 e lascia spazio, dalla prossima settimana, alla miniserie franco-belga Montmartre. I fan di Yasak Elma – il titolo originale di Forbidden Fruit – potranno comunque continuare a seguire la soap sette giorni su sette, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato e la domenica alle 15.10 circa con gli episodi della quarta stagione al via, salvo slittamenti, sabato 30 maggio. Dunque, spazio in prime time, da giovedì 4 giugno, a Montmartre, composta da otto episodi e con protagonisti gli attori Alice Dufour e Victor Meutelet. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Forbidden Fruit cambio programmazione estate: La Serie si ferma in prima serata
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