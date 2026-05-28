Per il prime time di Forbidden Fruit è tempo di andare in vacanza. Con l’appuntamento previsto stasera, la dizi turca con protagoniste Ender Çelebi (?evval Sam) e Yildiz Yilmaz (Eda Ece) saluta la prima serata del giovedì sera di Canale 5 e lascia spazio, dalla prossima settimana, alla miniserie franco-belga Montmartre. I fan di Yasak Elma – il titolo originale di Forbidden Fruit – potranno comunque continuare a seguire la soap sette giorni su sette, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato e la domenica alle 15.10 circa con gli episodi della quarta stagione al via, salvo slittamenti, sabato 30 maggio. Dunque, spazio in prime time, da giovedì 4 giugno, a Montmartre, composta da otto episodi e con protagonisti gli attori Alice Dufour e Victor Meutelet. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit si ferma in prime time, arriva Montmartre su Canale 5

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Forbidden Fruit cambio programmazione estate: La Serie si ferma in prima serata

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