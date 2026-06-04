Il gioco è una cosa seria | al parco dei laghetti tornano i giochi di una volta con la scuola Anna Freud

Da anconatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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ANCONA - Addio schermi, benvenuta fantasia. Domani, venerdì 5 giugno, il parco dei laghetti al Passetto si trasformerà in un grande campo da gioco a cielo aperto per l’iniziativa "Il gioco è una cosa seria!", organizzata dalla scuola dell’infanzia “Anna Freud”. Un pomeriggio dedicato alla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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