Il gioco è una cosa seria | al parco dei laghetti tornano i giochi di una volta con la scuola Anna Freud

ANCONA - Addio schermi, benvenuta fantasia. Domani, venerdì 5 giugno, il parco dei laghetti al Passetto si trasformerà in un grande campo da gioco a cielo aperto per l’iniziativa "Il gioco è una cosa seria!", organizzata dalla scuola dell’infanzia “Anna Freud”. Un pomeriggio dedicato alla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Sorgenti di vapore: tour tra i laghetti termali liberi e i segreti sotterranei della Toscana

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Marotta replica a Cardinale: “Ho due risposte: una ironica e una seria. La seria è che gli auguro un percorso simile al nostro”In una recente dichiarazione, un dirigente ha risposto a un collega, affermando di avere due risposte pronte, una ironica e una seria.