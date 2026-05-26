Al parco di Castelsecco si svolgeranno i Giochi dei Nonni, con attività dedicate agli anziani e ai loro nipoti. L’evento si terrà nel pomeriggio di sabato 30 maggio, a partire dalle 15. Contestualmente, il Mercatino dei Ragazzi di Arezzo, previsto per il 2 giugno in zona Eden, sarà recuperato in una data successiva. La manifestazione coinvolge diverse iniziative legate al mondo del volontariato e della solidarietà.

Arezzo, 26 maggio 2026 – Tanti appuntamenti con il Calcit. Se il 2 giugno sarà recuperato il Mercatino dei Ragazzi di Arezzo in zona Eden, intanto sabato 30 maggio dalle 15.30 alle 19.30, il parco di Castelsecco ospiterà i Giochi dei Nonni, un evento dedicato al divertimento, alla memoria e alla condivisione tra generazioni. L’iniziativa, ideata da Giovanni Rupi, propone un pomeriggio all’aria aperta con giochi d’altri tempi, pensati per singoli e squadre, sia di gruppo che individuali. Un’occasione per riscoprire il piacere dei giochi semplici, della compagnia e della partecipazione, in un clima di festa aperto a tutti. A partire dalle 17 è prevista anche una merenda, per rendere il pomeriggio ancora più conviviale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al parco di Castelsecco tornano i Giochi dei Nonni

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