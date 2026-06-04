Lucca, 4 giugno 2026 – A distanza di quasi 14 anni dalla sua misteriosa scomparsa, sono tornati ad accendersi i riflettori sul caso di Paula Andrea Bran Yépez, detta Rosita, la donna di origine colombiana che abitava a Farneta. Le ruspe inviate per scavare nella zona dalla Procura, che ha indagato per omicidio e occultamento di cadavere il marito Samuel Laverde Guarin, 48enne colombiano, ex novizio della Certosa, hanno attirato a Farneta anche gli inviati di varie trasmissioni tv. In prima linea il programma “Chi l’ha visto?“ condotto da Federica Sciarelli, che ieri sera ha mostrato nuove immagini e testimonianze raccolte in questi giorni. Si cerca di ricostruire un puzzle quanto mai complicato a distanza di così tanti anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il giallo ruota intorno alla Certosa. “Mamma, lui mi ucciderà...” I racconti dei familiari di Paula in tv

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il diavolo veste Prada: un universo che non ruota intorno alla “bellezza interiore”Nel 2006, un attore ha sottolineato come l’industria della moda non si basi esclusivamente sulla bellezza interiore.

Black Noir non ucciderà Homelander, ma ucciderà un altro supereroeNella quinta stagione di The Boys, si apre una nuova dinamica tra i personaggi superumani.