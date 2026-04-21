Nella quinta stagione di The Boys, si apre una nuova dinamica tra i personaggi superumani. Black Noir non ucciderà Homelander, ma potrebbe essere responsabile della morte di un altro supereroe di rilievo. La narrazione si sta sviluppando in modo da mettere in discussione le alleanze e le tensioni tra i protagonisti, senza ancora rivelare i dettagli precisi sugli eventi futuri.

La quinta stagione di The Boys sta prendendo una piega interessante con Black Noir, e potrebbe concludersi con lui che uccide uno dei supereroi più importanti della serie. Black Noir è stato uno dei membri più dinamici dei Sette nel corso della serie TV, iniziando come un killer silenzioso prima di rivoltarsi contro Homelander, essere ucciso e sostituito da un attore. Ora, Black Noir è tornato al suo ruolo di killer silenzioso, ben diverso dalla versione interpretata dall’attore apparsa nella quarta stagione. Insomma, c’è chiaramente qualcosa che non va in Noir, ma nessuno sa ancora di cosa si tratti. Questo è uno dei tanti misteri che la quinta stagione di The Boys dovrà svelare prima della conclusione, dato che i fan continuano a chiedersi perché Noir sia cambiato così tanto.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Black Noir non ucciderà Homelander, ma ucciderà un altro supereroe

How Black Noir Ruined Homelander

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