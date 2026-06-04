Il costo del gasolio ha raggiunto livelli elevati, portando la cooperativa di pesca di Ancona a limitare le uscite. I costi giornalieri sono aumentati da 1.900 a circa 3.000 euro, rendendo difficile continuare le attività senza rischiare il fermo. La decisione di ridurre le uscite riguarda già tre giornate e potrebbe aumentare se i prezzi non scendono. La cooperativa ha comunicato che l'aumento dei costi sta incidendo sulla sostenibilità delle operazioni.

ANCONA Il mare è lì, davanti alla banchina, ma uscire costa sempre di più. La cooperativa produttori pesca di Ancona ha già tirato il freno: per ora tre giornate di pesca a settimana, ma il passo successivo potrebbe essere scendere a due. E, se non arriveranno risposte, anche fermarsi. A far saltare i conti è il gasolio marittimo, pagato oggi tra 1,05 e 1,10 euro al litro. Prima della guerra in Medio Oriente costava 65-67 centesimi. Il calcolo è immediato. Una barca grande consuma anche 3mila litri al giorno. «Siamo passati da 1.900 euro di spese giornaliere a 3mila», dice Lazzari. Su tre giorni di pesca significa arrivare a 9mila euro solo di carburante. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Il gasolio è alle stelle, ad Ancona la pesca taglia le uscite: «Rischiamo il fermo. Costi aumentati da 1.900 a 3mila euro al giorno»

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carteggio entro 12 miglia, calcolo del carburante e tempo

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