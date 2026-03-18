Benzina alle stelle il gasolio sfonda la soglia dei 2,7 euro al litro in Autostrada

Oggi in autostrada il prezzo della benzina ha raggiunto livelli record, mentre il gasolio ha superato i 2,7 euro al litro. Il Codacons segnala che il costo del diesel è aumentato del 22% rispetto alla fine di febbraio, evidenziando un incremento significativo sui prezzi praticati ai distributori di carburanti. La situazione interessa principalmente le pompe di benzina e le stazioni di servizio autostradali.

CON NUOVI AUMENTI OGGI DIESEL COSTA IL 22% IN PIU’ SU FINE FEBBRAIO. STANGATA DA +19 EURO SUL PIENO Il prezzo del gasolio in modalità servito sfonda in autostrada la soglia psicologica dei 2,7 euro al litro, e raggiunge oggi su una tratta quota 2,709 eurolitro, mentre la benzina al servito viene venduta sopra i 2,5 euro al litro. Lo afferma il Codacons, sulla base dei dati pubblicati sul sito del Mimit.Un dato che dimostra la corsa inarrestabile dei listini alla pompa che in alcune aree del Paese e sulle autostrade raggiungono livelli molto più elevati rispetto la media nazionale – spiega l’associazione.Per quanto riguarda la rete stradale, oggi il prezzo medio del gasolio aumenta ancora e si attesta a 2,103 euro al litro, con una crescita netta del +22% rispetto a fine febbraio, prima dello scoppio del conflitto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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