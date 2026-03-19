I prezzi del gasolio sono aumentati significativamente, spingendo il governo a intervenire con una riduzione delle accise. Tuttavia, nei porti si registra una forte rabbia tra i pescatori, che continuano a riscontrare difficoltà legate ai costi crescenti. La situazione riguarda chi lavora quotidianamente sul mare, evidenziando le tensioni tra le misure adottate e le esigenze del settore.

"I prezzi della benzina agevolata sono volati, il gasolio è andato alle stelle. Piove sempre sul bagnato, su chi va per mare. Mi dispiace tanto per i nostri giovani pescatori e per quei padri di famiglia che faranno sempre più fatica ad arrivare alla fine del mese. Ma abbiamo visto di peggio, ne usciremo anche questa volta". Carlo Trombini, 59 anni, una vita in mare. Per 20 anni con la barca e le reti. Poi negli allevamenti delle vongole. Sfila con la sua barca, il cagnolino a bordo a fargli compagnia, una scia nella sacca. Traccia un quadro amaro, anche se si dice ottimista. A causa del caro-gasolio, uscire in mare costa fino a 1.100 euro in più al giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gasolio alle stelle, il governo taglia le accise. Ma nei porti forte è la rabbia dei pescatori

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