il futuro di villa bardini concessione per 50 anni alleanza con palazzo strozzi

Notizia in breve

Una concessione di 50 anni è stata firmata per Villa Bardini, che prevede una collaborazione con Palazzo Strozzi. La decisione coinvolge un lungo periodo di pianificazione e gestione del sito, considerato uno dei punti di riferimento della città. La partnership mira a sviluppare iniziative e progetti per il futuro della villa, mantenendo il suo ruolo culturale e storico. La concessione si inserisce in un quadro di interventi a lungo termine sulla gestione e valorizzazione del patrimonio.