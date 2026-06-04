Il futuro di Villa Bardini Concessione per 50 anni Alleanza con Palazzo Strozzi
Una concessione di 50 anni è stata firmata per Villa Bardini, che prevede una collaborazione con Palazzo Strozzi. La decisione coinvolge un lungo periodo di pianificazione e gestione del sito, considerato uno dei punti di riferimento della città. La partnership mira a sviluppare iniziative e progetti per il futuro della villa, mantenendo il suo ruolo culturale e storico. La concessione si inserisce in un quadro di interventi a lungo termine sulla gestione e valorizzazione del patrimonio.
di Antonio Passanese FIRENZE Cinquant’anni per progettare il futuro di uno dei luoghi più rappresentativi di Firenze. È questo l’orizzonte aperto dal rinnovo della concessione di Villa Bardini e del suo storico giardino alla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron Ets, emanazione della Fondazione CR Firenze, da parte dell’Agenzia del Demanio. Un accordo che non si limita a garantire continuità gestionale, ma che si traduce in un impegno economico di grande portata: 45 milioni di euro di investimenti destinati alla manutenzione, alla valorizzazione e all’innovazione del complesso monumentale. L’estensione della concessione rappresenta una scelta strategica che punta a consolidare il ruolo di Villa Bardini come polo culturale, paesaggistico e scientifico della città (anche con un accordo con la Fondazione Palazzo Strozzi). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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