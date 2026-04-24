Napoli il 25 aprile | musei gratis e grandi eventi tra storia e arte

Il 25 aprile a Napoli si svolgeranno diverse iniziative per celebrare la Festa della Liberazione. I musei statali e i siti archeologici dei Campi Flegrei saranno accessibili gratuitamente a tutti i visitatori. Durante la giornata, si terranno cerimonie organizzate dall’ANPI, spettacoli teatrali al teatro Augusteo e concerti aperti al pubblico. Le attività sono tutte finalizzate a ricordare questa ricorrenza storica e culturale.

? Cosa sapere Napoli, 25 aprile 2026: musei statali e siti archeologici dei Campi Flegrei gratuiti.. Programma tra cerimonie ANPI, teatro Augusteo e concerti per celebrare la Festa della Liberazione.. Il 25 aprile 2026, Napoli celebrerà la Festa della Liberazione con un programma che intreccia le cerimonie istituzionali alla gratuità dei musei statali e a una fitta rete di appuntamenti teatrali e musicali in tutta la città. La giornata sarà scandita dai momenti solenni dedicati alla memoria storica, con la deposizione di corone d’alloro presso i monumenti ai Caduti. Le autorità locali e le associazioni organizzeranno diverse iniziative, tra cui quelle promosse dall’ANPI, per trasmettere il significato della Resistenza alle nuove generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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