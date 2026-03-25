Cultura street e partecipazione attiva dei giovani | ecco DesTeenArt - la festa delle arti

Domani, giovedì 26 marzo 2026, lo spazio Desteenazione a Brindisi in Strada per Contardo 60 nel quartiere Paradiso ospiterà

L'iniziativa è promossa da Urban Minds, collettivo attivo sul territorio dal 2014 nella diffusione della cultura urbana, in collaborazione con Desteenazione Brindisi, realtà impegnata in attività rivolte ai ragazzi dagli 11 ai 21 anni, e Brindisi Cypher, movimento locale riconosciuto anche nella scena freestyle nazionale. “DesTeenArt” nasce con l'obiettivo di creare uno spazio di espressione, incontro e crescita per le nuove generazioni, attraverso linguaggi artistici contemporanei come musica, scrittura e freestyle. Durante l'evento saranno inoltre presenti un infopoint BR Cypher, uno spazio dedicato al brand Freewii Shop con abbigliamento e personalizzazioni, e un'area food & beverage a cura di Al Morso Paninoteca. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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