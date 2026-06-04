Il futuro di Emiliano tra ritorno in magistratura e incarico a Roma | attesa la decisione del Csm

Da baritoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Terza Commissione del Csm potrebbe decidere oggi sul destino di Michele Emiliano, ex presidente della Regione Puglia. Si attende una decisione riguardo al suo possibile ritorno in magistratura o a un incarico a Roma. La commissione sta esaminando le candidature e le posizioni dell’ex politico, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi. La decisione sarà comunicata nelle prossime ore.

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Potrebbe arrivare già oggi la decisione della Terza Commissione del Csm sul futuro dell'ex presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Nella giornata di ieri l'ex governatore è stato audito dalla commissione, che nelle scorse settimane aveva bocciato anche la nuova proposta di aspettativa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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