Il futuro di Emiliano tra ritorno in magistratura e incarico a Roma | attesa la decisione del Csm

Notizia in breve

La Terza Commissione del Csm potrebbe decidere oggi sul destino di Michele Emiliano, ex presidente della Regione Puglia. Si attende una decisione riguardo al suo possibile ritorno in magistratura o a un incarico a Roma. La commissione sta esaminando le candidature e le posizioni dell’ex politico, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi. La decisione sarà comunicata nelle prossime ore.