Il futuro di Emiliano tra ritorno in magistratura e incarico a Roma | attesa la decisione del Csm
La Terza Commissione del Csm potrebbe decidere oggi sul destino di Michele Emiliano, ex presidente della Regione Puglia. Si attende una decisione riguardo al suo possibile ritorno in magistratura o a un incarico a Roma. La commissione sta esaminando le candidature e le posizioni dell’ex politico, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi. La decisione sarà comunicata nelle prossime ore.
Potrebbe arrivare già oggi la decisione della Terza Commissione del Csm sul futuro dell'ex presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Nella giornata di ieri l'ex governatore è stato audito dalla commissione, che nelle scorse settimane aveva bocciato anche la nuova proposta di aspettativa. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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