Il Consiglio superiore della magistratura ha respinto la richiesta di Michele Emiliano di assumere il ruolo di consigliere giuridico presso il Comune di Bari. Senza un nuovo incarico, l’ex governatore pugliese dovrà tornare in magistratura. La decisione interrompe temporaneamente le sue speranze di transitare in un ruolo politico e conferma che, in attesa di un seggio parlamentare, non potrà occupare quella posizione.

L’exit strategy di Michele Emiliano per ora è fallita. In attesa di un seggio in Parlamento, l’ex governatore pugliese non potrà approdare alla pensione nel comodo ruolo di “consigliere giuridico” del suo successore Antonio Decaro. Un incarico creato ad hoc per non dover nominare Emiliano assessore, ma allo stesso tempo non costringerlo a tornare al lavoro della sua vita precedente: quello di magistrato, da ormai 22 anni in aspettativa per mandato elettorale (prima da sindaco di Bari e poi in Regione). Dopo due mesi di interlocuzione con Decaro, la Terza Commissione del Consiglio superiore della magistratura ha detto no alla richiesta di collocare Emiliano in aspettativa come consigliere del presidente “dedito ad attività di natura tecnico-giuridica e di supporto”, con uno stipendio di 155mila euro lordi l’anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Csm dice no a Emiliano: non potrà fare il consigliere di Decaro. Senza un nuovo incarico dovrà tornare in magistratura

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