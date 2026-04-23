Emiliano verso il ritorno in Magistratura Decaro prova a convincere il Csm sull' incarico di stretto collaboratore
Il Governatore della regione sta cercando di convincere il Consiglio Superiore della Magistratura a approvare l’incarico di “stretto collaboratore” assegnato al suo predecessore. La decisione mira a evitare il ritorno di Michele Emiliano in Magistratura, un eventuale ritorno che sembra ormai vicino. Il Csm deve ancora pronunciarsi sulla questione, che riguarda un ruolo strategico all’interno della struttura giudiziaria.
Il Governatore della Regione Puglia Antonio Decaro sta tentando il tutto per tutto affinché il Consiglio Superiore della Magistratura dia l'ok all'incarico che il presidente ha assegnato al suo predecessore, di “stretto collaboratore”, così da evitare il ritorno di Michele Emiliano in.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Panoramica sull’argomento
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