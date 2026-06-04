Attualmente non esiste un accordo tra l’Us Poggibonsi e l’imprenditrice Paola Coia per la gestione del club. La trattativa per il trasferimento di proprietà non è stata ancora finalizzata.

Non c’è, al momento, alcun accordo tra l’ Us Poggibonsi e l’imprenditrice Paola Coia per il passaggio di testimone al vertice. L’universo giallorosso guarda anche ad altre soluzioni in materia di proprietà e di dirigenza in questa complicatissima transizione societaria di inizio estate. Per ieri sera la convocazione di un tavolo di imprenditori locali, potenziali componenti di una cordata, nel tentativo di rimuovere gli ostacoli tutt’altro che irrilevanti che a oggi impediscono al sodalizio di guardare con serenità al domani in senso sportivo. Un confronto tra soggetti della Valdelsa, compresi alcuni sponsor che già da alcune stagioni costituiscono la base della Us Poggibonsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro del Poggibonsi Calcio. L’intesa con Coia ancora non c’è

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