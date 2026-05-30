A Poggibonsi calcio si stanno svolgendo trattative intense per un cambio di gestione. Il presidente attuale, in carica dal 2019, sta discutendo con l’imprenditrice che da nove anni lavora nel settore calcistico. La Coia sta affrontando le fasi di transizione, ma ci sono alcune condizioni che devono essere soddisfatte prima di arrivare a un accordo definitivo. La situazione rimane in evoluzione.

Poggibonsi calcio a un bivio. Trattative serrate per il cambio di testimone al vertice fra l’odierno team societario, che ha alla guida dal 2019 il presidente Giuseppe Vellini, e l’imprenditrice Paola Coia, da nove anni al Tuttocuoio e adesso impegnata nell’affrontare le delicate fasi di passaggio. Obiettivo, comprendere la reale esistenza di presupposti per un avvicendamento in vista della prossima stagione. "Ho dato la disponibilità a subentrare – ha detto Coia – però ho voluto chiedere la partecipazione al progetto di tutte le componenti, tessuto economico, amministrazione comunale, tifoseria". C’è un’altra condizione, tuttavia, da tenere presente: "Allo stesso tempo – aggiunge - è necessario esaminare con attenzione gli scenari a livello debitorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi calcio al bivio. L’impegno di Paola Coia ma ci sono delle condizioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Poggibonsi Calcio: si cambia! L’imprenditrice Paola Coia pronta e rilevare la societàL’Us Poggibonsi si avvicina a una nuova fase societaria, con l’imprenditrice Paola Coia pronta a rilevare la società.

Leggi anche: Milan, Ordine: “Allegri vuole restare, ma ci sono delle condizioni”, poi il retroscena di mercato

Si parla di: Poggibonsi calcio al bivio. L’impegno di Paola Coia ma ci sono delle condizioni.

Poggibonsi Calcio: si cambia! L’imprenditrice Paola Coia pronta e rilevare la societàSi prepara alla svolta societaria, l’Us Poggibonsi. Niente è ancora formalmente andato in porto nella sede di viale Marconi. Ma ad ascoltare le parole di Paola Coia (nella foto), imprenditrice di orig ... lanazione.it

Tuscan Eccellenza Football. Poggibonsi: Meeting tonight to plan the future.A meeting to discuss the future of the Giallorossi club. The current team, with President Giuseppe Vellini and ... sport.quotidiano.net