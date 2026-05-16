Poggibonsi Calcio | si cambia! L’imprenditrice Paola Coia pronta e rilevare la società

L’Us Poggibonsi si avvicina a una nuova fase societaria, con l’imprenditrice Paola Coia pronta a rilevare la società. Attualmente, nessuna formalità è stata ancora completata presso la sede di viale Marconi. La trattativa è in corso, ma ancora nessun accordo definitivo è stato annunciato. La società si trova in una fase di passaggio, con le questioni burocratiche ancora da definire prima di poter ufficializzare il cambio di gestione.

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Si prepara alla svolta societaria, l’ Us Poggibonsi. Niente è ancora formalmente andato in porto nella sede di viale Marconi. Ma ad ascoltare le parole di Paola Coia (nella foto), imprenditrice di origine calabrese nel settore delle costruzioni, conosciuta in àmbito sportivo per il suo impegno decennale al vertice del Tuttocuoio, il cambio di testimone potrebbe anche maturare tra non molto. "Con l’attuale presidente dei giallorossi Giuseppe Vellini prosegue una trattativa che è bene avviata: occorre definire dei dettagli. Non escludo una conclusione per la prossima settimana". Come è avvenuto il contatto? Perché il Poggibonsi? "Nel Tuttocuoio, per ragioni calcistiche e anche per motivi gravi di carattere personale, ho vissuto una stagione assai complicata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poggibonsi Calcio: si cambia! L’imprenditrice Paola Coia pronta e rilevare la società ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calcio Serie D. Credici Poggibonsi! Al Lotti c’è la corazzata GrossetoLa sfida con il Grosseto, leader incontrastato e arrabbiato, sul cammino dei Leoni tuttora in cerca di punti determinanti per risalire posizioni in... Confartigianato Forlì, rinnovato il Cda della società di servizi: l'imprenditrice Marika Mambelli nominata presidenteConfartigianato Servizi rinnova le cariche e nomina presidente Marika Mambelli Rustignoli, imprenditrice con un’esperienza decennale da dirigente... A POGGIBONSI LA PRIMA EDIZIONE DE IL FESTIVAL DEL CALCIO x.com Poggibonsi Calcio: si cambia! L’imprenditrice Paola Coia pronta e rilevare la societàSi prepara alla svolta societaria, l’Us Poggibonsi. Niente è ancora formalmente andato in porto nella sede di viale Marconi. Ma ad ascoltare le parole di Paola Coia (nella foto), imprenditrice di orig ... lanazione.it Poggibonsi, una stagione difficile che si chiude con la retrocessione in EccellenzaUna dura sconfitta che porta il Poggibonsi in Eccellenza: così si chiude la gara dei playout contro l’Orvietana, che invece conquista la permanenza in serie D. La sfida di Orvieto finisce ai tempi sup ... radiosienatv.it