Poggibonsi Calcio | si cambia! L’imprenditrice Paola Coia pronta e rilevare la società
L’Us Poggibonsi si avvicina a una nuova fase societaria, con l’imprenditrice Paola Coia pronta a rilevare la società. Attualmente, nessuna formalità è stata ancora completata presso la sede di viale Marconi. La trattativa è in corso, ma ancora nessun accordo definitivo è stato annunciato. La società si trova in una fase di passaggio, con le questioni burocratiche ancora da definire prima di poter ufficializzare il cambio di gestione.
Si prepara alla svolta societaria, l’ Us Poggibonsi. Niente è ancora formalmente andato in porto nella sede di viale Marconi. Ma ad ascoltare le parole di Paola Coia (nella foto), imprenditrice di origine calabrese nel settore delle costruzioni, conosciuta in àmbito sportivo per il suo impegno decennale al vertice del Tuttocuoio, il cambio di testimone potrebbe anche maturare tra non molto. "Con l’attuale presidente dei giallorossi Giuseppe Vellini prosegue una trattativa che è bene avviata: occorre definire dei dettagli. Non escludo una conclusione per la prossima settimana". Come è avvenuto il contatto? Perché il Poggibonsi? "Nel Tuttocuoio, per ragioni calcistiche e anche per motivi gravi di carattere personale, ho vissuto una stagione assai complicata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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