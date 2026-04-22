Insulti a Meloni dalla tv russa tensioni tra Roma e Mosca

Una nuova tensione tra Italia e Russia si è verificata dopo le dichiarazioni di un noto giornalista russo, conduttore di una trasmissione televisiva vicina al Cremlino. Le parole del conduttore hanno rivolto insulti alla presidente del Consiglio italiano, generando reazioni e tensioni tra i due Paesi. L’episodio si aggiunge ad altri segnali di difficoltà diplomatiche tra Roma e Mosca.

Nuovo episodio di tensione tra Italia e Russia dopo le dichiarazioni del giornalista e conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov, figura molto nota nel panorama mediatico vicino al Cremlino. Durante una puntata del programma “Polnyj Kontakt”, trasmesso da un’emittente russa, Solovyov avrebbe rivolto pesanti insulti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, criticando apertamente la linea politica italiana e il sostegno dell’esecutivo a favore dell’Ucraina. Il conduttore avrebbe alternato espressioni in russo e in italiano, utilizzando parole offensive, volgari e sessiste nei confronti della premier. L’ha definitisa usando insulti del tipo “idiota patentata” o “brutta donnuccia e cattiva”.🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Insulti a Meloni dalla tv russa, tensioni tra Roma e Mosca Meloni INSULTATA dalla TV russa: nuovo scontro tra Roma e Mosca | The Essential Notizie correlate Insulti alla premier dalla tv russa. Meloni replica: “Non abbiamo padroni”Roma, 22 aprile 2026 – Union sacrée patriottica contro lo sproloquio propagandistico dell’anchorman russo putiniano Vladimir Solovyov. Meloni, insulti pesanti e volgari dalla TV russa: attacco del conduttore SolovyovABBONATI A DAYITALIANEWS Offese in diretta durante il programma televisivo Il giornalista e conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov, noto per... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Meloni attaccata dalla tv russa. Gli insulti durissimi di Solovyev (in lingua italiana). La premier: Non saranno queste caricature a farci cambiare strada. Solidarietà di Mattarella; Insulti da tv Mosca a Meloni, nuovo scontro Italia-Russia; Italia-Russia, Meloni sugli insulti: No a lezioni da propagandisti; Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatore. Insulti shock dalla TV russa contro Giorgia Meloni: Solovyev la attacca in diretta (VIDEO)Pesanti insulti contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni da parte del giornalista e conduttore televisivo russo Vladimir Solovyev, noto per la sua vicinanza alle posizioni del Cremlino, che r ... tg.la7.it Russia, attacco a Meloni dalla tv di Mosca: gli insulti (irripetibili) di Solovyev contro la premierSi profila l’ombra di un nuovo scontro diplomatico tra Russia e Italia. Al centro del caso, le pesanti dichiarazioni di Vladimir Solovyev, ... msn.com Se anche dopo gli insulti dei russi a @GiorgiaMeloni confermeremo il padiglione putiniano alla biennale dimostreremo che siamo un paese senza onore, dignità e orgoglio. x.com Insulti alla tv russa a Giorgia Meloni, l'ambasciatore di Mosca si dissocia - facebook.com facebook