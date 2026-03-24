Lyrica999 presenta l' album Love Songs Dystopia | al PunkFunk un viaggio distopico a ritmo indie e psych-folk

Sabato 28 marzo alle 22:30, il locale PunkFunk di Palermo in via Napoli 810 ospiterà la presentazione dell'album

Sabato 28 marzo, alle 22:30, il PunkFunk di Palermo (via Napoli 810) è pronto ad accogliere le vibrazioni musicali che solo le emozioni dissonanti sono in grado di creare. Lyrica999, duo psych-folk nato dall'unione di due amanti nel 2023, darà vita a un appuntamento esclusivo per l'uscita della sua nuova, dirompente creatura: l'album "Love Songs Dystopia".Fedra Liebe (voce solista e penna dietro i testi) e Vins Calandrino (chitarra, cori e architetture melodiche) ci trascineranno nel loro intimo universo low-fidelity. La loro è una musica che rifiuta gli artifizi, dove la semplicità nuda e cruda della composizione si fonde con gli spiriti irrequieti del grunge e del blues, tracciando coordinate sonore già intraviste in brani come "Where I'm goin'", "Two lovers in chains" o "Waste land". 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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