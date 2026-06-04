Il foianese Massimo Senserini campione italiano di cerchio aereo

Notizia in breve

Massimo Senserini, proveniente da Foiano, ha vinto il titolo di campione italiano di cerchio aereo al Campionato Nazionale CSEN di danza aerea, in corso al Palazzetto dello Sport di Cervia. La competizione ha visto la partecipazione di diversi atleti e si è svolta nelle ultime ore. Senserini ha ottenuto il primo posto con una performance che ha conquistato i giudici.