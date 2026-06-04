Il foianese Massimo Senserini campione italiano di cerchio aereo
Massimo Senserini, proveniente da Foiano, ha vinto il titolo di campione italiano di cerchio aereo al Campionato Nazionale CSEN di danza aerea, in corso al Palazzetto dello Sport di Cervia. La competizione ha visto la partecipazione di diversi atleti e si è svolta nelle ultime ore. Senserini ha ottenuto il primo posto con una performance che ha conquistato i giudici.
Straordinario risultato ottenuto da Massimo Senserini al Campionato Nazionale CSEN di danza aerea in svolgimento al Palazzetto dello Sport di Cervia.Dopo aver conquistato il diritto a partecipare alle gare nazionali attraverso la vittoria alla Coppa Toscana 2026 organizzata dal Centro Sportivo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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