L’incubo in aereo per Chiara Ferragni | Mai visto nulla di simile Il disastro in volo al rientro dalla vacanza che chiude un cerchio – Il video

Durante un volo notturno di ritorno dalla Namibia, un'Influencer si è trovata coinvolta in un temporale molto intenso. Le scariche elettriche hanno illuminato la fusoliera dell’aereo, creando momenti di tensione tra i passeggeri. L’incidente ha suscitato disagio e paura tra chi era a bordo, portando a un’esperienza difficile durante il rientro. La cantante ha commentato l’accaduto descrivendolo come qualcosa di mai visto prima.

Il rientro dalla Namibia non è stato dei più tranquilli per Chiara Ferragni. Durante il volo notturno, l’influencer si è ritrovata in mezzo a un temporale di forte intensità, con scariche elettriche che hanno illuminato la fusoliera e creato qualche momento di tensione a bordo. «Volo di ritorno a casa con un forte temporale, mai visto nulla di simile da un aereo prima d’ora», ha scritto in una storia Instagram, accompagnando il testo con alcuni video che mostrano la violenza del maltempo. Cosa succede quando un fulmine colpisce un aereo. Dal punto di vista della sicurezza, episodi del genere sono meno pericolosi di quanto sembrino. La struttura metallica dell’aereo funziona come una gabbia di Faraday, consentendo all’elettricità di scorrere lungo la superficie esterna senza intaccare i sistemi interni o mettere a rischio i passeggeri.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Chiara Ferragni, temporale in volo: "Mai visto nulla di simile da un aereo"(LaPresse) Un volo di rientro dalla Namibia tutt’altro che sereno per Chiara Ferragni. Leggi anche: Paura per Chiara Ferragni in aereo, le turbolenze e la forte tempesta: “Mai visto nulla di simile” Panoramica sull’argomento Chiara Ferragni, paura in aereo: volo turbolento dopo il viaggio di rinascita in NamibiaChiara Ferragni racconta la paura in aereo durante il ritorno dalla Namibia: temporale, turbolenze e viaggio movimentato. rumors.it Chiara Ferragni in aereo spaventata dai fulmini sul volo dalla Namibia, rovesciata il caffè sui pantaloniSpavento per Chiara Ferragni durante il volo dalla Namibia all'Italia per i tanti fulmini che hanno accompagnato il viaggio dell'aereo: il racconto. virgilio.it