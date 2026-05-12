Esibizione ' al buio' | la foggiana Francesca Pellizzieri volteggia bendata e conquista l' oro nel ' cerchio aereo'
Una giovane artista di Foggia ha vinto una medaglia d’oro in una competizione di arti aeree. Durante l’esibizione, ha eseguito una performance bendata, volteggiando con il cerchio aereo. L’evento si è svolto in una struttura dedicata alle discipline circensi e ha visto partecipanti da diverse regioni italiane. La performer ha dimostrato abilità e concentrazione durante tutta la prova, che è stata valutata da una giuria di esperti.
Il talento e la determinazione hanno un nuovo volto nel panorama delle arti aeree italiane: è quello della foggiana Francesca Pellizzieri. Durante i Campionati di Spirale Aerea e Arti Aeree, svoltisi il 9 e 10 maggio, tra le mura amiche del Palazzetto Preziuso, l’atleta foggiana ha conquistato la.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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