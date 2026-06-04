Il fiuto d' oro della Liguria | encomio ufficiale per Sax il cane che scova i bocconi killer

Un fiuto infallibile da investigatore, quattro zampe e un talento che ormai in tutta la Liguria è sinonimo di sicurezza per i nostri amici animali (e non solo). Stiamo parlando di Sax, lo straordinario cane anti-veleno che, insieme al suo inseparabile conduttore, l'ispettore Andrea Giacchino, ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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