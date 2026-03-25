Nella serata di lunedì 23 marzo 2026, nelle montagne di Val della Torre, si sono svolte operazioni di ricerca per un escursionista disperso nei boschi. Alla ricerca hanno preso parte tecnici del soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco, volontari anti-incendi boschivi, sanitari del 118 e carabinieri. Un cane da ricerca ha contribuito a individuare l’escursionista, permettendo il suo salvataggio.

Nella serata di lunedì 23 marzo 2026 sulle montagne di Val della Torre si è tenuta un'imponente battuta di ricerca a cui hanno partecipato i tecnici del soccorso alpino e speleologico, i vigili del fuoco, i volontari anti-incendi boschivi, i sanitari del 118 Azienda Zero e i carabinieri della compagnia di Rivoli. Qui, infatti, era stato segnalato un escursionista disperso, dopo che la famiglia aveva dato l'allarme poiché non era rientrato a casa. La sua auto era stata individuata nei paraggi, ai margini del bosco. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Carlo Tappero. Nel corso del lavoro congiunto, l'uomo è stato ritrovato grazie al fiuto di un cane che ne ha individuato la traccia olfattiva segnalandolo al conduttore. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Escursionista disperso nei boschi a Val della Torre, il fiuto di un cane gli ha salvato la vita

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