Il fiuto del cane Yuma incastra un automobilista | beccato con la droga sulla via Emilia ritirata la patente

Da forlitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un automobilista è stato fermato sulla via Emilia e trovato in possesso di droga grazie al fiuto del cane Yuma. La sostanza è stata sequestrata e la patente gli è stata ritirata per un mese. Inoltre, è stato segnalato alla Prefettura.

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Patente ritirata per un mese per possesso di droga, sequestro della sostanza e conseguente segnalazione alla Prefettura. E' l'esito di uno dei tanti controlli effettuati lo scorso venerdì dalla Polizia locale associata di Forlimpopoli e Bertinoro nelle ore serali e notturne sul territorio dei due. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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