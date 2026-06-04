Il fiuto del cane Yuma incastra un automobilista | beccato con la droga sulla via Emilia ritirata la patente

Un automobilista è stato fermato sulla via Emilia e trovato in possesso di droga grazie al fiuto del cane Yuma. La sostanza è stata sequestrata e la patente gli è stata ritirata per un mese. Inoltre, è stato segnalato alla Prefettura.

Patente ritirata per un mese per possesso di droga, sequestro della sostanza e conseguente segnalazione alla Prefettura. E' l'esito di uno dei tanti controlli effettuati lo scorso venerdì dalla Polizia locale associata di Forlimpopoli e Bertinoro nelle ore serali e notturne sul territorio dei due. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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