Abbandona rifiuti in strada beccato in video | patente ritirata

Un uomo è stato ripreso dalle telecamere mentre abbandonava rifiuti in strada nel comune di Siano, in provincia di Salerno. Per la prima volta, gli agenti della polizia municipale hanno deciso di ritirargli la patente come misura nei suoi confronti. L’episodio si è verificato di recente e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine locali.

E' nel comune di Siano dove, per la prima volta, gli agenti della polizia municipale in provincia di Salerno hanno ritirato la patente a un uomo, accusato di aver abbandonato i rifiuti in strada.L'episodioL'episodio risale a marzo scorso, con l'operazione coordinata dagli uomini del comandante.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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