Venice4Palestine | boicottiamo Festival del Cinema italiano in Israele
Il collettivo Venice4Palestine ha diffuso un appello per chiedere il boicottaggio del XIII Festival del Cinema italiano in Israele, previsto dal 20 maggio all’8 giugno. L’organizzazione ha ribadito la propria posizione contro quello che definisce come un tentativo di normalizzare il genocidio. La richiesta si inserisce in una serie di iniziative volte a esprimere dissenso nei confronti di eventi culturali organizzati in contesti ritenuti controversi. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra le diverse parti coinvolte.
Roma, 18 mag. (askanews) – Il collettivo Venice4Palestine lancia un appello a boicottare il XIII Festival del Cinema italiano in Israele (in programma dal 20 maggio all’8 giugno) e ribadisce ancora una volta la posizione del cinema italiano contro la “normalizzazione del Genocidio”. “Gli Istituti Culturali Italiani di Tel Aviv e di Haifa, in collaborazione con le cineteche israeliane e l’associazione Adama, si apprestano a mostrare al pubblico israeliano il meglio del cinema italiano della passata stagione. Un programma articolato che troverà spazio, come detto, in quattro cineteche del paese. Come se nulla fosse”, scrive il collettivo V4P in un comunicato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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