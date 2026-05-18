Venice4Palestine | boicottiamo Festival del Cinema italiano in Israele

Il collettivo Venice4Palestine ha diffuso un appello per chiedere il boicottaggio del XIII Festival del Cinema italiano in Israele, previsto dal 20 maggio all’8 giugno. L’organizzazione ha ribadito la propria posizione contro quello che definisce come un tentativo di normalizzare il genocidio. La richiesta si inserisce in una serie di iniziative volte a esprimere dissenso nei confronti di eventi culturali organizzati in contesti ritenuti controversi. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra le diverse parti coinvolte.

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