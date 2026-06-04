il fattore umano oggi rimpianto pure a sinistra

Quando un politico molto criticato muore, spesso si verifica un effetto di rimpianto o di affetto repentino, anche tra chi lo aveva osteggiato. È un fenomeno che si ripete, evidenziato anche da analisi recenti, e riguarda la reazione pubblica al decesso di figure politiche di rilievo. Questa dinamica si manifesta sia a destra che a sinistra, anche se il sentimento di nostalgia può sembrare inaspettato rispetto alle critiche accumulate in vita.

Era inevitabile, ma è anche incredibile: quando l'odiato politico è morto segue un affetto rebound o di banale rimbalzo. E insomma la sinistra, sedate le emozioni e la banalità propagandistiche (un po' come nella quadriglia) emette un mormorio inaspettato: ci sarebbe voluto un Berlusconi per la migliore sua qualità, la mediazione. In fondo quando c'era lui, signora mia, le cose andavano molto meglio. È utile recuperare da Alberto Arbasino il reiterante «signora mia» come coro nella tragedia moderna, ma i fatti sono fatti; a tre anni dalla morte di Silvio Berlusconi si avverte il cambio di umore nella sinistra su Berlusconi. Persino Marco Travaglio che ama sciorinare le sue litanie di fatti e misfatti, non sa sottrarsi dalla civetteria di sostenere che lui e Berlusconi in fondo avevano un debole reciproco che li rendeva complementari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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