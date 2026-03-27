Il fattore umano come motore di competitività

Nel sistema produttivo italiano si osserva una crescente attenzione al benessere dei lavoratori come elemento che influisce sulla competitività delle imprese. Questa tendenza si manifesta nella valorizzazione delle condizioni di lavoro e delle politiche aziendali rivolte alla tutela e alla qualità della vita dei dipendenti. Il ruolo del fattore umano si sta consolidando come un elemento chiave nel contesto economico e produttivo nazionale.

Nel sistema produttivo italiano il benessere dei lavoratori si sta affermando come una leva sempre più rilevante per la competitività. I dati Istat evidenziano come le imprese che investono in qualità del lavoro, inclusione e conciliazione tra vita privata e professionale registrino livelli più elevati di produttività e una maggiore capacità di trattenere le competenze. In questo quadro si inserisce il percorso di Fincantieri, guidato dall’amministratore delegato e direttore generale Pierroberto Folgiero, che ha progressivamente strutturato un modello in cui il capitale umano diventa un fattore strategico di sviluppo industriale. A confermarlo sono i risultati dell’indagine interna sul coinvolgimento del personale del 2025, che ha raggiunto una partecipazione dell’87%, pari a oltre 19. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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